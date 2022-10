per NacióDigital,

Ara com ara, ha afectat una superfície d'unes 0,5 hectàrees. Els efectius dels Agents Rurals treballen fent tasques de perimetratge i investigació de possibles causes.

Aquest diumenge a la tarda s'ha declarat una la Torre de Claramunt, a l'Anoia, que ha obligat auna urbanització, segons han informat els. L'avís s'ha rebut a les 14.56h i s'han mobilitzat fins a, sis d'elles aèries. Les flames són de baixa intensitat, i els efectius treballen aalhora.Les dotacions aèries s'han retirat passades les 17h, quan l'incendi s'ha donat per, però hi han continuat treballant les 11 dotacions terrestres, segons han informat els Bombers.Pel que fa a la urbanització, no ha estat en risc, ja que compta amb una bonaentre el bosc i les cases.es demana que ningú s'acosti a la zona propera a l'incendi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor