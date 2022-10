Què provoca el mal d'esquena i com podem evitar-lo?

Una de les causes principals del mal d'esquena és el sedentarisme Foto: Freepik

Unde la població pateix o patiràen algun moment de la seva vida. Els dolors més habituals es donen a lai a les, que poden ser puntuals en determinats casos, com ara incorporar-se després de recollir alguna cosa de terra. Però n'hi ha d'altres que sóno repetits de tant en tant, i això no es pot considerar normal.Així ho recull un extens article del portal 324.cat, que recollint dades del web delde la Generalitat explica que el dolor a la part baixa de l'esquena, la, és un problema de salut molt freqüent i que té repercussions importants en els àmbits de la salut, laboral i socioeconòmic.La lumbàlgia es pot patir amb, durant uns dies i arribant a ser molt dolorosa, però sense que comporti gravetat si no és que es presenta acompanyada d'altres símptomes com febre, debilitat sobtada en alguna cama i incontinència. Si dura més de tres mesos, però, ja parlem de, que no és tan intensa com l'aguda i que cal consultar amb un especialista abans d'automedicar-se o anar-la suportant.El mal d'esquena el teneni per, com explica el doctor, però se sol començar a donar entre els 50 i els 60 anys a causa de la degeneració dels discs de la columna, que es van desgastant. Aquesta molèstia, que s'anomena, és la que causa el 60-70% dels casos. Si es produeix en gent jove, en canvi, sol ser per una causa, però com afirma la doctora, del Servei de Rehabilitació de l'Hospital Clínic, hi pot haver més símptomes - "dorsàlgia, episodis catarrals, febre, mal descans nocturn" - que poden fer pensar en altres causes.El més important, com diu el doctor Tornero, és evitar la degeneració progressiva del disc, i els principals factors de risc són l'i el. I quan hi ha dolor, el tractament consisteix, principalment, a evitar els gestos que el provoquen, i donar analgèsics i fer rehabilitació esporàdica si això no és suficient. "Si tampoc funciona es fan infiltracions. Tot això no cura ni regenera el disc, però disminueix el dolor", conclou Tornero. El següent esglaó ja seria la intervenció quirúrgica per fixar l'esquena.Si el dolor va acompanyat de, irradia a la cama i pot provocar un formigueig. De vegades, en aquests casos el que hi ha és una, que és el més típic en un adult jove d'entre 30 i 45 anys i es fa un tractament conservador. Però en un 20% dels casos l'hèrnia no absorbeix bé o reapareix amb excessiva freqüència, cosa que també acaba conduint a una intervenció quirúrgica."Per prevenir la degeneració del disc és important un bon control del sobrepès, musculació abdominal i lumbar i mantenir una bona ergonomia i hàbits posturals": com explica el doctor Tornero, la màxima pressió es dona quan ens ajupim i aixequem un pes, i per això hi ha moltes persones que si ho han de fer sovint es posen unaque els impedeix inclinar el cos endavant i fer-ho en la postura correcta: "Flexionant les cames i mantenint el tronc més recte".Altres activitats perjudicials són aquelles en què fem força amb els braços allunyats del cos, com fregar els plats o fer els llits; en canvi, conduir afecta més les cervicals.Aprendre a, per tant, també és de vital importància, i per això s'ha impulsat el programa Esquena sana, que té l'objectiu de prevenir aquests trastorns i a conscienciar els treballadors sobre una higiene postural correcta. Com seure, com caminar - amb les espatlles enrere i la panxa endins -, com aixecar els infants o com donar el pit... són alguns dels aprenentatges del que la doctora Laxe anomena "" i que pot evitar mals hàbits. Adoptar algunspot ser una solució a problemes futurs, com ara posar-se una petita alça inclinada als peus quan hem de passar hores asseguts, ja que això obliga a tirar el cos enrere. O, per exemple, no posar laa una alçada per sota del nivell dels ulls, per no haver d'inclinar-se cap endavant, oamb un faristol.Finalment, la doctora Laxe també adverteix que hi ha alguns consells tradicionals que poden ser contraproduents, com ara posar-se la faixa quan es té mal d'esquena o si no hi ha fractura, aplicar fred o calor, ja que l'efecte és limitat... en definitiva, la recomanació principal és fer activitat física, perquè això ajuda aRespecte als exercicis, a més, es remarca la importància de buscar un bon acompanyament per fer-los i fer-los adequadament, i en general mantenir uni poderper tenir temps de fer aquest exercici físic.

