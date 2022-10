La Plataforma 3 d'Octubre denuncia que hi ha «més repressió» que fa cinc anys

Las'ha concentrat aquest diumenge a la Prefactura Superior de Policia de Catalunya per denunciar que la repressió al país no només "continua existint" sinó que "encara n'hi ha més que abans". En paraules del portaveu de la plataforma,, aquesta es dona en tres nivells: social, polític i sindical.L'entitat ha reivindicat "entrar en una" i ha exigit als governs català i espanyol "respostes i propostes de futur", i que la repressió no esdevingui "una forma de gestió i d'administració pública". La plataforma, formada per diverses entitats, col·lectius, organitzacions i sindicats, critica que són els dos governs els que practiquen la repressió: "En moltes ocasions el govern català continua perseguint activistes i posant denúncies per temes de repressió política i sindical", ha dit Gassiot.Per altra banda, la plataforma ha criticat algunesamb gran nivell deque han patit activistes, afiliats i militants de moviments socials i sindicals.Demà, la Universitat de Barcelona acollirà una, organitzada per la P3O, sobre les reivindicacions que van portar a ladel 3 d'octubre de 2017.

