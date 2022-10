El president de Txetxènia demana a Putin fer servir armes nuclears a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

El president de la república russa de, ha demanat al president rus,, que faci servir armes nuclears de baixa potència a Ucraïna, com a resposta als retrocessos militars de les forces russes a l'est del país. "La meva opinió personal és que cal adoptar mesures més dràstiques", ha dit a través del seu canal dePer al líder txetxè, "no cal prendre cadascuna de les decisions amb un ull posat a la comunitat occidental estatunidenca", ja que això "ja s'ha fet i ens ha anat en contra", ha opinat, prenent com a exemple la presa de les ciutats d'Izium i Liman.De fet, Kadirov ha responsabilitzat el coronel generald'haver perdut aquest dissabte la ciutat de Liman, a, per part de les forces ucraïneses, ja que el coronel general hi va enviar soldats "sense les comunicacions, subministraments i munició necessàries". A més, li retreu que hagi traslladat el seu quarter general a Starobilsk, a 100 quilòmetres de la tropa.Però el president de Txetxènia encara va més enllà: "Si depengués de mi, degradaria a Lapin a, li retiraria les medalles i l'enviaria al front amb una metralladora a la mà per netejar la seva vergonya amb sang".​​​​​

