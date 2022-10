L’exèrcit espanyol tenia un pla secret per actuar a Catalunya en cas d’independència

Ahora nos enteramos que el Jefe de las Fuerzas Armadas (JEMAD) se auto escribió una orden (avalado por Cospedal) para intervenir en Catalunya y que la activó en solitario durante unos segundos.



Un golpista en potencia, ¿verdad? pic.twitter.com/IJkL0mE1cc — Jon Inarritu (@JonInarritu) October 2, 2022

El diari El País ha publicat aquest diumenge un article que revela elsper actuar a Catalunya en cas d'independència, que va ser ordit de manera secreta pel cap de l', el generalamb la connivència de, aleshores ministra de Defensa.El diputat deha compartit aquest article, elaborat a partir de les memòries d'Alejandre, tot criticant que el cap de les Forces Armades "es va auto-escriure una ordre (avalat per Cospedal)". Aquests fets es van produir en els dies posteriors als atemptats de la Rambla i de l'acte de rebuig que va acollir la ciutat i on elsi el president del govern,, van rebre una sorollosa escridassada.Alejandre volia que el govern espanyol comptés amb l'exèrcit davant del que podia ocórrer "en un futur gairebé immediat", en referència ali la conseqüent declaració d'independència. Davant la resposta de Moncloa, el general va començar a moure fils en solitari i ho va comunicar a la ministra de Defensa, que li va demanar que escrivís ell mateix un esborrany de la directiva que necessitava per activar un pla per a la defensa de la integritat territorial d'Espanya, que van anomenar- en l'alfabet fonètic de l'OTAN,-, el mateix que es va donar a l'operació de l'De fet, el 10 d'octubre, quan Carles Puigdemont declara la independència, Alejandre va trucar de manera immediata alperquè activessin l'Operació Romeo Sierra, sense ni tan sols parlar abans amb De Cospedal, tal com havien acordat que es faria, segons explica el mateix general a El País. No va fer falta trucar la ministra, ja que pocs segons després Puigdemont va deixar en suspensió la proclamació d'independència i el Jemad va ordenar aturar-ho tot.

