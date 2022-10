Aragonès i Turull es reuniran per salvar in extremis el Govern

El president de la Generalitat,, i el secretari general de Junts,per "conversar" sobre la relació actual entre socis i mirar de trobar un acord in extremis per salvar el Govern que, a hores d'ara, s'albira complicat. Ho ha explicat el mateix Turull aquest dissabte al vespre a TV3, en unes declaracions en les quals també ha esperat que la reunió sigui de profit:, ha expressat.Aquest diumenge expira el termini que Junts va donar a Aragonès per contestar al document amb les, algunes de les quals ja han estat rebutjades pel president. És el cas de la restitució de Jordi Puigneró com a vicepresident de la Generalitat o la legitimació del Consell per la República com a eix coordinador de la direcció estratègica de l'independentisme. "És evident que la proposta està pensada per no arribar a cap acord" ha considerat Aragonès en una entrevista amb La Vanguardia aquest cap de setmana. "Si no prenen una decisió, la prendré jo", sentenciava.La trobada entre Aragonès i Turull arriba. 24 hores després que el president de la Generalitat fes una declaració institucional en què cridava al. Unes paraules possiblement discordants amb la realitat -o esperançadores de cara al futur-, ja que l'acte de Govern de commemoració del referèndum es va anul·lar per la situació entre ERC i Junts. Mentrestant, l'expresident de la Generalitat i ara president del Consell de la República,, ha reivindicat una "taula de diàleg entre germans" independentistes, però alhora també ha enviat unse'l trobarà al davant si "no s'avança en la posició de l'1-O".Laplantejada per Albert Batet dimarts al vespre va ser la gota que va fer vessar el vas entre els socis de legislatura i en la maratoniana executiva de Junts d'aquest dijous es va constatar el debat intern en la formació de Turull i Borràs, que eixampla encara més les diferències entre ambdós partits. En la trobada, hi va haver veus que van expressar la voluntat de sortir de l'executiu immediatament, altres volien accelerar encara més la, prevista per dijous i divendres vinent. I és que, acabi com acabi la reunió entre Aragonès i Turull d'aquest diumenge, serà a finals de la pròxima setmana quan possiblement coneixerem el desenllaç definitiu de la crisi en el Govern.

