Tragèdia a Indonèsia: almenys 174 morts per una batalla campal en un estadi de futbol

Indonèsia i el món del futbol estan de dol. Aquest dissabte a la nit, quan l'àrbitre va fer el xiulet final del partit entrea l'estadi Kanjuruhan (illa de Java), el marcador es va aturar en 2 gols a 3, a favor de l'equip visitant. Era la primera vegada que l'Arema queia, segons AFP, i els seus aficionats no ho va pair gens bé. Uns 3.000 seguidors del club van envair el terreny de joc i es van encarar amb la policia, que va intentar dispersar-los amb càrregues i el que semblen gasos lacrimògens, prohibits per la FIFA per controlar les multituds.En lahi va haver cops, corredisses i llançament d'objectes. Els aldarulls van ser de tal magnitud que han deixat, almenys,i 180 ferits, segons dades difoses pel sotsgovernador de la regió de Java Oriental, Emil Dardak. La majoria de morts, també segons informació oficial, es van produir peri aixafament, ja que a mesura que escalava la tensió de la batuda amb la policia, els seguidors indonesis marxaven en massa de l'estadi, quelcom que va provocar aglomeracions que van obstruir les sortides.El ministre coordinador d'assumptes de Seguretat, Mahfud MD, s'ha pronunciat sobre els fets, que representen ja una de les pitjors tragèdies d'aquest esport. Segons ell, es van produir diversesen el partit, com ara vendre, quan l'estadi només té capacitat per a 38.000 persones.Mahfud també ha subratllat que l'esclat de violència no ha estat fruit d'un enfrontament entre seguidors dels dos equips perquè els aficionats del Persabaya no tenien permès assistir al matx. “. Les persones que van morir ho van fer, generalment, per empentes, trepitjades i falta d'aire”, ha reiterat el ministre a través d'Instagram. El cap de policia de la província de Java Oriental, Nico Afinta, ha precisat que unes 34 persones vanmorir dins de l'estadi. La resta de defuncions es van produir durant el trasllat als hospitals.Ara,i com a represàlia per l'ocorregut ha anunciat que suspendrà la lliga almenys una setmana i que l'Arema FC tindrà prohibit ser amfitrió en el que resta de temporada. A més a més, el ministre d'Esports del país,, s'ha compromès a revisar els protocols de seguretat que es fan servir en els partits de futbol i

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor