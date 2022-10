Mor el conductor de 18 anys d'un ciclomotor en un xoc amb un cotxe a Llagostera

El conductor d'unha mort aquest dissabte al vespre en un xoc amb un cotxe a Llagostera (Gironès), segons ha informat el(SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 19.19 hores al quilòmetre 0,1 de la GIV-6612, que connecta el pla de Penedes amb. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre un ciclomotor i un turisme.A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor del ciclomotor. Es tracta d'un home, J. R. T., dei veí de. Amb aquesta víctima, ja són 124 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions delsde la Generalitat i tres unitats i el servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques.

