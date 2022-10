El PSOE tanca el seu compte LGTBI de Twitter per suposades discrepàncies internes

Elha tancat els comptes de Twitter dei Igualtat després de les polèmiques internes provocades per la tramitació de l’anomenada llei Trans, impulsada per la ministra d’Igualtat, Irene Montero.Des de la formació asseguren que aquest tancament obeeix a una, i apuntalen aquest argument dient que els altres comptes vinculat a qüestions d’igualtat també seran clausurats. La idea que tindrien els socialistes seria “”.Recentment hi ha hagut foc creuat entre les secretaries LGTBI i Igualtat, arran d’un seminari sobre feminisme dut a terme per la Diputació de València, en què va participar l'exvicepresidenta del Govern,El responsable de la secretaria LGTBI del partit,, va assegurar que els socialistes que s’oposaven a la nova llei no representaven el partit, unes paraules que van aixecar polseguera dins la formació.

