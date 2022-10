L’«Spiderman» francès torna a escalar la Torre Glòries, ara amb el seu fill

Ahora mismo en la Torre Glòries de Barcelona. De vez en cuando se paran y posan para los fotógrafos que les acompañan. Llevan una cámara en la cabeza. El sentido último de la operación es un selfi. Acaba de llegar la policía. pic.twitter.com/VD1jgM0BQn — Jorge Carrión (@jorgecarrion21) October 1, 2022

, l’escalador francès a qui se l’anomena “” per la seva gran habilitat per pujar edificis, ha tornat a grimpar la façana de lade Barcelona, de, per quarta vegada.Aquest cop, a més, ho ha fet amb el seu fill Julien. Alain Robert ha admès que l’acompanyament del seu fill, que té, li ha donat una major responsabilitat a l’acció, sobretot pe la por que ha demostrat el jove just abans de l’escalada: “Mai havia estat tan espantat”, ha indicat el noi, que ha aconseguit el seu propòsit en menys d’una hora juntament amb el seu pare.Com acostuma a passar en aquests casos, l’”spiderman” ha estat rebut al cim per, que l’han acompanyat a la sortida juntament amb el fill. Robert, que té, és un vell conegut de la capital catalana, on en una altra ocasió també es va enfilar a l’Hotel Melià.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor