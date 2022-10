Tres dels ferits en l'explosió a la Casa de Cultura de Girona, donats d'alta

Què ha passat?

Les disculpes de Jiménez

En nom meu i de l'equip de CreaCiència lamentem els fets que han succeït durant l'experiment del "canó dels desitjos" a la Casa de la Cultura de Girona i desitgem una ràpida recuperació de les persones ferides. — Dani Jiménez (@cienciadeldani) September 30, 2022

en l'explosió al pati interior de la Casa de Cultura de Girona han rebut l'alta hospitalària al llarg d'aquest dissabte, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta d'un home de 31 anys i dos nens de 10 i 12 anys.i una dona de 47 anys, que aquesta passada nit ha estat operada i està ingressada a Traumatologia. Aquesta última pacient podria rebre l'alta demà diumenge.Aquest divendres al vespre, Dani Jiménez feia uns experiments en el marc de la Nit de la Recerca de Girona. L'accident ha tingut lloc cap a tres quarts de vuit quan Jiménez i el seu ajudant explicaven el funcionament d'una. Ha estat en aquest moment quan el bidó que contenia la substància ha explotat, si bé, no s'ha produït cap incendi ni fuita.El divulgador i científic catalàpel desenllaç de l'experiment a la Casa de la Cultura de Girona, que va acabar amb una explosió i, totes donades d'alta. Una d'elles, però, una nena de cinc anys, continua ingressada a la planta de Pediatria de l'Hospital Trueta en estat "". La petita és en observació i no es tem per la seva vida. Jiménez, a través del seu compte de Twitter, ha lamentat l'ocorregut i li ha desitjat una ràpida recuperació.El també físic ha assegurat que l'equip de-l'empresa organitzadora de l'activitat que ell dirigeix- treballa amb les "màximes mesures de seguretat". En aquest sentit, ha explicat que la seva prioritat "màxima" és, "i serà", la seguretat del públic i del seu equip de professionals. Això sí, Jiménez també ha subratllat que en els més de 20 anys que fa que realitzen experiments en públicÉs per això que ha informat quei ha anunciat que s'han posatper esclarir els fets. També, ha dit, estaran disponibles per als ferits i les famílies per tot allò que puguin necessitar.La posició tan pròxima de Jiménez i el seu ajudant a l'explosió va provocar que es veiessin afectats i que fossin traslladats "immediatament" a l'Hospital Josep Trueta, d'on ja han estat donats d'alta.

