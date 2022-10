Cremen cadires amb el nom d'ERC, Junts i la CUP a les portes del Parlament

per Victor Rodrigo, Barcelona, Catalunya |

Moments de crispació després de l'acte de commemoració dels cinc anys del referèndum de l'1 d'octubre. Un grup de manifestants procedents- han entrat al parc de la Ciutadella en direcció al Parlament de Catalunya.Equipats amb torxes, pancartes i cridant proclames contra el Govern de la Generalitat i els partits independentistes, han cremat diverses cadires davant de les portes de la cambra catalana. En una actuació contra els tres partits sobiranistes principals, aquest grup de manifestants que reivindicava el mandat de l'1-O, ha cremat tres cadiresAquest dissabte, un acte celebrat a l'Arc de Triomf de Barcelona ha commemorat el referèndum davant d'11.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.L'acte ideat per l'organisme presidit per Carme Puigdemont ha estat carregat d'invectives al Govern, així com xiulets a dirigents d'ERC i d'Òmnium.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor