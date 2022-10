Una trentena de persones es concentren davant el Parlament Europeu per reivindicar l'1-O

Unas'ha concentrat aquest dissabte davant del Parlament Europeu a Brussel·les per reivindicar el referèndum de l'. Sota el lema “Stand up for Catalonia”, els manifestants han portat banderes estelades, cantat els Segadors i cridat consignes de reivindicació de l'1-O.Alguns també han portat unadel referèndum. A la concentració, organitzada per l'ANC Brussel·les i que ha durat una hora, han assistit el delegat del Govern davant la, la delegada adjunta,, i l'eurodiputada de JuntsTambé hi ha estat present l'exeurodiputat de l'N-VA Mark Mark Demesmaeker i l'expresidenta de l'ANC

