Les carreteres catalanes sumen 123 morts des de setembre, un 9,6% menys que el 2019

Un total dehan mort endefins al 30 de setembre a Catalunya. Segons un comunicat del Servei Català de Trànsit, és un 20,5% més que l'any passat i un 9,6% menys que el 2019.Concretament, durant els nou primers mesos del 2021 van perdre la vida a la carretera 103 persones en 96 accidents mortals i el 2019 van morir-ne 136 en 129 sinistres mortals. L'encapçala el rànquing de les vies amb més víctimes mortals aquest 2022. Hi han mort 22 persones, cosa que suposa un 17,9% del conjunt de víctimes que han perdut la vida a la xarxa viària catalana. Trànsit ho atribueix a l'augment de la mobilitat que ha registrat aquest corredor amb l'eliminació dels peatges.L'any passat, durant els tres primers trimestres de l'any, van morir a l'AP-7 nou persones, les mateixes que 2019. La segona via que registra més víctimes mortals enguany és l'amb 6 morts i a la tercera posició hi ha l'i la, amb 5 persones mortes cadascuna.Durant els nou primers mesos de l'any han resultato han642 persones, un 11,4% menys que el 2019, quan n'hi va haver 725. El nombre d'accidents mortals o greus també s'ha reduït un 15,6% en comparativa amb el 2019 (de 609 a 514).Aquest setembre han mort 8 persones a les carreteres catalanes, són dues morts menys que el setembre del 2021 i 6 menys que el mateix mes del 2019 (14), any de referència abans de la pandèmia. De fet, aquest setembre ha estat el mes menys mortífer de l'any a les carreteres catalanes, després del març, que va registrar 7 persones mortes.El 78% de les víctimes mortals d'aquest 2022 són homes (96) i el 22% són dones (27). D'entre els 96 homes morts en accident de trànsit, 82 eren conductors, 3 passatgers i 10 eren vianants. Pel que fa a les dones, 13 eren conductores, 10 eren passatgeres i 4 eren vianants.

