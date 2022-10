Un jove ha estat detingut per ladesprés d’haver estat acusat d’un delicte de lesions greus a unen una discoteca de la localitat sevillana d’. Com a conseqüència de la pallissa, la víctima ha necessitat una intervenció quirúrgica ide sutura a la cara.El detingut és l'últim identificat d'una pallissa on van participar un total de, tres dels quals són menors. Tots ells són investigats per aquests fets i han estat posats adurant el mes de setembre. Es tracta de veïns dels propers municipis de, als quals se'ls imputen un delicte de lesions greus.Segons ha explicat en un comunicat la Guàrdia Civil, la baralla es va produir a finals d'agost amb un "" com a desencadenant. Aleshores, "els presumptes autors, d'edats compreses entre els 17 i 18 anys, van envoltar i van agredir brutalment" l'home "amb gots de vidre, segons els diferents testimonis".

