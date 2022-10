Oriol Amat no es presentarà a la reelecció com a rector de la UPF i avança les eleccions

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

El rector de lava anunciar aquest divendres que avançarà les eleccions a ser rector de la universitat catalana i, en conseqüència, no es presentarà a la reelecció. Ho va comunicar en l'executiva delAmat ha assenyalat que entre els assoliments hi ha la posada en marxa de la iniciativa Mercat del Peix, la implantació del nou marc educatiu Edvolució, l'increment de la presència del català i el lideratge de l'aliança europea d'universitats Eutopia. L'actual rector de la UPF, que va, ha explicat que la decisió d'avançar les eleccions es deu principalment al fet que "els principals compromisos electorals ja s'han completat o han arribat a un nivell alt d'assoliment", ha informat la universitat.Va ser diputat de la coalicióen la legislatura 2015-17. Va entrar al Parlament dins del bloc convergent, però mantenint sempre la seva condició d'independent. Amb anterioritat, va ser membre del Consell Assessor per a la Reactivació i el Creixement de Catalunya, creat pel Govern d'Artur Mas.

