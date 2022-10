Illa acusa el Govern d'«egoista i irresponsable» perquè parla «permanentment de si mateix»

El president del PSC al Parlament de Catalunya i cap de l'oposició a la cambra, ha acusat el Govern de Pere Aragonès de tenir una actitud "egoista i irresponsable" perquè parla "permanentment de si mateix, de les baralles entre els partits que el conformen en lloc de centrar-se en els problemes que preocupen els catalans". El líder socialista ha mantingut el to crític contra l'executiu català arran de les últimes disputes entre els dos socis de Govern,En una atenció als mitjans aquest dissabte al matí des de Llançà , Illa ha considerat que el cinquè aniversari de l'1-O és un bon moment per "reflexionar i per no tornar a cometre errors del passat". A parer seu,i per fer-ho cal "diàleg" entre "els diferents representants dels ciutadans". Illa ha contrastat "l'empenta, la il·lusió i el dinamisme" que percep als municipis catalans amb la situació que viu el govern català. Un executiu que a parer seu és "absent" i està "en temps de descompte".El president del PPC,, també ha valorat aquest dissabte la situació de l'executiu català, de l'independentisme en el seu conjunt i de la situació en el cinquè aniversari de l'1-O. Fernández ha assegurat que el "projecte populista" que "es va desenvolupar" amb el referèndum de l'1-O és tan "divisiu i destructor de la convivència que avui el màxim botifler és Pere Aragonès"., perquè promet solucions fàcils a problemes difícils, i perquè es dedica a estigmatitzar al discrepant", ha afegit. Fernández, en un acte del partit a Tarragona, ha afirmat que "l'únic que s'ha de reclamar cinc anys després de l'1 d'octubre als governants és que deixin de prendre el pèl a la ciutadania i que treballin pels greus problemes econòmics".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor