L'actriu María León, detinguda per agredir un policia

per NacióDigital,

L'actriu andalusaha estatarran de l'agressió a un agent de. Els fets van succeir aquesta passada nit a, en un control rutinari de la, quan León i uns amics es van posicionar a favor d'. Concretament, l'actriu, germana del també actor, acabava de sortir d'uni, segons apunta el diari ABC, la recriminació li va comportar que la patrulla li demanés la seva identificació.Inicialment, segons la versió policial, María León s'hauria negat a mostrar el seu carnet ja que no el portava a sobre. Per aquest motiu,i poder identificar-la, un fet que va indignar els seus companys, que van envoltar el cotxe i van reclamar que l'alliberessin.L'aldarull va arribar fins al punt que. Quan l'agent intentava que hi tornés a entrar, l'actriu, segons l'agent, li hauria propinat uni una. Va ser llavors quan la patrulla va detenir ara ja sí María León, tot i que després de comissaria la van portar a l'hospital perquè patia un atac d'ansietat.

