Un acte simbòlic «allibera» Girona per commemorar el cinquè aniversari de l'1-O a la ciutat

Uns han "alliberat"de l'Estat en un acte simbòlic aquest dissabte al migdia a lade la ciutat. Quatre manifestants, completament vestits de blanc i lluint mascaretes per ocultar els rostres, s'han enfilat al balcó de l'Ajuntament amb una escala, hi ha col·locat una pancarta on es llegia Girona alliberada i han llegit el manifest on han recordat que "" i que aquesta "s'ha de començar des dels municipis".L'acció s'ha fet durant la jornada de commemoració del, que ha començat a lesamb l'encesa de coets des de diferents punts de la ciutat.A primera hora del matí, dues columnes reivindicatives han engegat el pas direcció a Girona. Una ho ha fet procedent de Salt (Gironès), amb una vintena de manifestants a peu i l'altre des de Sant Julià de Ramis (Gironès), en cotxes. Totes dues han confluït a la plaça U d'octubre de la ciutat, on s'han concentrat els actes. Primer, hi ha hagut una xocolatada popular, que ha servit per recollir fons per la causa.A mig matí, s'ha difós el missatge del debat constituent -que vol servir per definir el model de la Catalunya del futur- i s'ha instat a tots els assistents a respondre el qüestionari en línia que contempla els set àmbits necessaris per redactar una possible constitució catalana. El coordinador tècnic del debat, Albert Coll, ha dit que cal "superar aquest estat de desànim" i tornar a mobilitzar-se per assolir la independència. "Si ho aconseguim, la futura constitució sortirà de la voluntat del poble i no d'un despatx de polítics ben avinguts", ha dit.Per la seva banda, la membre del col·lectiu Acció No Violenta, Marta Rotllan, ha afirmat que de cara a les eleccions municipals de l'any vinent, les entitats populars independentistes demanaran als partits que "demostrin que aposten per la independència amb fets i es comprometin a fer pressió al Parlament perquè faci efectiva la independència". Una independència, ha dit, que "està declarada" i que "no és veritat que no sàpiguen executar perquè tenen aprovada una llei de transitorietat jurídica" que els marca el full de ruta.Els actes commemoratius d'aquesta jornada a Girona han continuat amb un circuit a peu fins a la plaça del Vi, on s'ha penjat la pancarta al balcó de l'Ajuntament. Durant el recorregut s'han cantat consignes com "U d'octubre, ni oblit ni perdó" o "i, inde, independència" i s'ha arribat a superar el centenar de manifestants. Un cop declarat l'alliberament simbòlic a l'Ajuntament, els assistents han desfet el camí passant per la Gran Via Jaume I, on han provocat que el trànsit anés més lent durant uns minuts.

