Òmnium demana acabar amb la «batalla partidista» per «no regalar a l'Estat la victòria» de l'1-O

La situació crítica de les relacions entre ERC i Junts , que podria desembocar en el, ha empèsa aprofitar el cinquè aniversari de l'per propagar un últim missatge de serenor que permeti reconduir la convivència de l'independentisme polític. En una declaració institucional als jardins de la Sedeta -un dels grans col·legis electorals del referèndum del 2017 a Barcelona-,ha fet una crida en nom de l'entitat per acabar amb la "".El president d'Òmnium ha reclamat abandonar la "" i el "" permanent en les estratègies per poder crear un horitzó compartit que eviti "" de la votació d'ara fa un lustre. "[L'1-O] va ser l'acumulació de poder col·lectiu més gran dels últims 300 anys. Va ser un èxit col·lectiu, però no va ser suficient. I cinc anys després lade gestionar aquell patrimoni ha generat desànim, frustració i desorientació", ha apuntat Antich.Encarregat de mantenir els equilibris fràgils del sobiranisme, Òmnium s'ha pronunciat per primera vegada des que va esclatar la darrera pugna entre els dos principals partits independentistes, que pot acabar amb Junts fora del Govern si així ho avala la seva militància el 6 i 7 d'octubre . "Hem de sortir d'aquest cicle de frustració. Correm el risc de regalar a l'Estat", ha argumentat Antich, al costat de la junta directiva de l'entitat i d'alguns representants de les presidències territorials. "Cal obrir un nou cicle polític. Estem compromesos a contribuir-hi amb noves maneres i treballant en un nou marc", ha reblat el president d'Òmnium, que ja va fer una proposta en el marc de laper incorporar nous actors a un estat major de l'independentisme. L'entitat ha defensat en els darrers temps incorporar. Aquest dissabte hi ha insistit: "Calen noves mirades i noves sensibilitats".Per projectar un cicle que superi la descomposició dels últims temps, Antich ha sol·licitat un nou espai de discussió "" i un "". "Ni la República arribarà demà ni la independència la regalarà l'Estat. Principi de realitat i determinació", ha afirmat, en una clara referència al xoc d'estratègies -diàleg i confrontació- que despleguen, per separat, ERC i Junts. En les actuals circumstàncies, Òmnium no veu possible un camí compartit i ha animat a "capgirar-les". "Ha arribat el moment que els partits demostrin si volen fer possible aquesta estratègia compartida", ha expressat Antich.

