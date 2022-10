«L'operatiu va ser un desastre»: l'autocrítica policial espanyola cinc anys després de l'1-O

Comandaments policials consultats per La Vanguardia assenyalen aquest dissabte que l'operatiu per impedir el referèndum de l'1-O -que va comportar càrregues policials i centenars de ferits arreu de Catalunya-, i que el temps els ha "donat la raó". La mateixa tarda dels fets, una sèrie de responsables de la Policia Nacional espanyola van escriure un comunicat criticant la manera de procedir impulsada pel govern de, però en aquell moment no hi va haver un gran ressò perquè encara estaven en marxa els fets d'una jornada històrica. L'autocrítica del cos, en tot cas, arriba cinc anys després i sense cap policia condemnat per la seva actuació."Ens van obligar a participar d'aquell desastre", assegura un dels consultats, que va firmar el document crític amb l'operatiu. Aquell diumenge del 2017 es va viure una gran tensió no només als carrers sinó també entre eli els, els quals el govern espanyol considerava que no estaven complint de manera adequada l'ordre judicial d'impedir l'obertura dels col·legis electorals. Aquest va ser un dels eixos del judici del procés i també de la vista oral contra Josep Lluís Trapero, major dels Mossos, que finalment va ser absolt en el judici a l'Audiència Nacional per rebel·lió.Què més es podia llegir en el comunicat que es va redactar la mateixa tarda de l'1-O? "Presentem les nostresque s'hagin pogut produir, reiterant que la pròpia essència del servei catastròficament plantejat que se'ns va encomanar comporta inevitablement algunes escenes". Els responsables polítics de l'operatiu sempre el van considerar proporcionat, però mai no s'ha arribat a esclarir, tampoc en seu judicial, qui va donar l'ordre d'actuar d'aquella manera.

