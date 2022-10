Un home amb mobilitat reduïda mor en incendiar-se casa seva a Mataró

Un home va perdre la vida, ahir a la nit, en un incendi al seu habitatge de Mataró (Maresme).



(Nota de premsa): https://t.co/leRgg6o0Nd#bomberscat @semgencat @mossos #policialocal — Bombers (@bomberscat) October 1, 2022

aquest divendres a la nit, un edifici unifamiliar de la plaça Gran número 7 de Mataró. L'avís, que es va rebre a les 22:38 del vespre, alertava de foc a l’escomesa elèctrica de l'habitatge. En rebre'l, els Bombers van activarEn arribar al lloc dels fets, en la residència, de planta baixa i dos pisos, hi havia molt fum i van saber que a l’interior hi havia una persona amb. Va ser aleshores que van iniciar la recerca i l’extinció de les flames. Una estona més tard, van localitzar la víctima i la van evacuar a l’exterior. El personal mèdic del Sistema d’Emergències Mèdiques () va assistir-lo, però les maniobres van ser infructuoses i es va confirmar la mort.Paral·lelament, a les 22:59 hores, els efectius dels Bombers van donar per apagati poc després el van poder donar per controlat. Posteriorment, van ventilar el fum i van revisar els danys a l’edifici, donant-lo per extingit el foc al voltant de la mitjanit.Els Mossos d’Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació del sinistre per esclarir les causes de les flames. El SEM, que va desplaçar tres unitats i suport psicològic, va fer, que van ser donades d'alta in situ. En l’operatiu, també hi van treballar efectius de la Policia Local.

