El bitcoin consumeix més energia que Àustria, Portugal i la indústria de carn de boví

El bitcoin, una de les criptomenedes més populars Foto: Pixabay

L'és una de les activitats econòmiques més contaminants al planeta. És la conclusió a la qual ha arribat la revista Nature, que ha publicat un estudi deque detalla que lesamb aquesta finalitat són comparables a les que generen les plantes elèctriques, el, lai l'. A més, el global del consum de TW/hora va ser superior al de països com ara, i al contrari del que es podria pensar els seus efectes climàtics són superiors a l'economia que creen.L'impacte mediambiental d'aquesta criptomoneda -que ara mateix representa més d'un terç del volum total del mercat de les criptomonedes- és insostenible, segons apunta l'estudi. Després d'analitzar l', asseguren que ara mateix les seves conseqüències sónI és que la seva concepció com a moneda virtual convida a la confusió, ja que la seva producció és ben palpable físicament, amb. La major part de l'electricitat consumida prové del carbó i el gas natural, i tal com si es tractés d'una missió a la recerca de l'or, els miners del bitcoin duen a terme tota mena de tasts del terreny amb operacions matemàtiques complexes a través d'equacions que requereixen una potència de computació per sobre del que és habitual.va ser una creació d'una persona de la qual no es coneix el seu nom real. Es fa diri des de fa anys no ha mostrat cap mena d'activitat. Va ser ell qui es va inventar una mena de, l'any 2008, que va desencadenar més tard en tot un mercat de criptomonedes. La tècnica consisteix a desfer incògnites fins que s'obté la moneda amagada, assegurada per un sistema de seguretat anomenat blockchain, que és el que extreu finalment el bitcoin.i no el decideix cap autoritat estatal o internacional, sinó el conjunt d'interaccions econòmiques dels mateixos usuaris de la criptomoneda. Per ara s'han extret 19 milions de bitcoins a través d'aquesta mineria contaminant.Donat que és un negoci que pot generar diner fàcil -tot i que majoritàriament va a pèrdues- s'han creat múltiples granges per minar bitcoins. A Catalunya els cossos policials n'han desactivat diverses, generalment amb instal·lacions amb centenars d'ordinadors treballant en xarxa i consumint molta energia.Segons l'estudi que ha publicat Nature, la despesa energètica dels miners de bitcoin és superior a la de països com Àustria (69,9 TWh/any) o Portugal (48,4 TWh/any): 75,4 TWh/any. Són dades de 2020, que amb el temps podrien incrementar-se malgrat que en aquests momentsDe totes maneres, en moments d'alça o a la baixa, el dany climàtic que genera el bitcoin és superior al seu preu de mercat.. En qualsevol cas, aquest cost climàtic és assumit per les administracions públiques i no pels emissors, un fet que també és habitual en altres indústries. A les conclusions, els autors de l'estudi reclamen una regulació de la mineria de bitcoin per tal que sigui sostenible ambientalment i econòmicament.

