Detenen dues persones per presumptament segrestar un home a les Corts

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte dues persones perprop del carrer Bordeus de Barcelona, al districte de les Corts.L'home ha estat alliberat pels agents de matinada i estàper ferides no greus, segons han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press.Els agents han iniciat una investigació per determinar quant temps ha estat detingut l'individu i si formava part d'un, com han al·legat els detinguts segons han declarat fonts de la recerca. També ha transcendit que es preveu decretar secret d'actuacions sobre aquest cas.

