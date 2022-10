Manel Alías va marxar del Donbass després d'esquivar per poc un atac militar

El TERROR de la guerra (en 1a persona). 5 de la matinada, bum! L'estrèpit em desperta. El 2n, cau més a prop. M'estic vestint, i el 3r! Al passadís, abans de les escales d'emergència, m'aturo per encendre la llanterna del mòbil i... això, em salva? El 4t hauria pogut ser per mi. pic.twitter.com/vPZblJu0T1 — Manel Alías (@ManelAlias) October 1, 2022

L'enviat especial de, ha informat que la nit del 27 al 28 de setembre la zona on s'estava ha estat objecte d'atacs militars. En un fil de piulades, ha assegurat quei que en el seu camí cap a un refugi, encara dins l'hotel on s'allotjava, va encendre la llanterna: "Això em salva?", es preguntava en un vídeo. "El quart hauria pogut ser per mi", va reflexionar en veu alta en unque ha compartit.Arran d'aquests fets i de la inseguretat que es viu des de fa temps alfinalment Alías i el seu equip van decidir marxar, el dia 30. "", ha detallat en un dels tuits publicats aquest dissabte poc abans de les 8:00 del matí."Arribar fins al refugi va ser un martiri", ha detallat. La presència de "" provoca, ha dit, que "durant dies qualsevol so fort t'espanta". En el seu cas, a l'hotel hi havia un"que no té molta gent que conviu amb aquest terror i amb aquesta", s'ha congratulat i lamentat alhora.

