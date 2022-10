El món casteller torna a mesurar les seves forces al Concurs de Castells de Tarragona

Diumenge, la jornada més internacional

Una cita que data de 1932

El Concurs, en xifres

Latornarà a omplir-se aquest dissabte i diumenge de camises i faixes en les dues jornades principals del. Una trentena de colles es trobaran a l'antiga plaça de braus després de l'aturada pandèmica, que va impedir celebrar-ne els 50 anys ininterromputs.En la jornada de dissabte hi participaran 17 agrupacions i 12 més ho faran diumenge. Com els últims anys, es manté el duel entre els-guanyadors de vuit concursos consecutius entre el 2002 i el 2016- i la, vigents campions. En tota la història s'hi han visto superiors, una repertori que creixerà aquest any.El Concurs torna aquest any i ho fa amb el format complet, a través de les tres jornades vigents des del 2014 i la participació de 41 colles en total. A la primera, la de, celebrada diumenge passat, es van imposar elsi elsLa d'aquest dissabte inclourà disset colles, després de la renúncia de la, que també s’hi havia classificat. Serà la cinquena edició de la diada de dissabte, amb una majoria de colles que ja hi ha participat en anys anteriors i només amb elsque s'hi estrenen.Els castells deseran els grans protagonistes del dia. En l'última edició es van imposar elsi els, amb dos 3 de 9 descarregats.Les colles arriben a la jornada de diumenge del Concurs de Castells amb un repertori de castells per sobre de les expectatives de fa uns mesos. Tres colles ja han aixecataquesta temporada i tres més ho fan amb almenys un castell de 9.De les dotze colles presents a plaça, dues actuen per primer cop en diumenge des de la implantació del sistema de doble jornada, el 2012. Són els Moixiganguers d’Igualada i, dues de les colles més en forma en la represa.El Concurs de Castells de Tarragona celebracoincidint amb la jornada d'aquest diumenge. La primera edició va tenir lloc el, en el mateix escenari que encara avui dia acull el certamen: la plaça de braus. El Concurs es va repetir l’any següent i es va recuperar en tres edicions entre el 52 i 56, ja cada dos anys.Tot i això,, quan el Patronat de Tarragona aconsegueix que les dues colles punteres del moment,i Colla Vella de Valls, tornin a la plaça després d’anys de no fer-ho. A partir d’aquí, la cita a la plaça de toros s'ha convertit en una tradició de les temporades parells, si bé entre el 1974 i el 1978 sota el format desense jurat ni punts.El creixement del món casteller al llarg dels anys 90 genera un problema per a un concurs que buscava acollir totes les colles que hi volguessin participar:, mentre que el 1970, per exemple, només n'eren 6. Així, el 1996 es limita la participació a divuit colles i encara el 2010 -amb construccions cada cop més complexes- a tan sols catorze.La solució arriba fent créixer el Concurs i oferint unala tarda de dissabte, i, organitzat pels Nois de la Torre a partir del 1997. Les edicions següents consoliden la fórmula de triple jornada amb unade les 42 colles participants.El Concurs ha presenciat de primera mà l'auge del fet casteller, que ha viscut la màxima esplendor l'última dècada. Només en l'última edició, el 2018, es van provar 162 castells. El que més cops es va aixecar a la TAP va ser el 4 de 8, que es va intentar catorze vegades. El 3 de 7 va ser el castell més vist a Torredembarra el 2018, amb set colles que el van aixecar. En total, són 195 els castells de 9 o superiors vistos en tots els concursos.Un any més, el Concurs de Castells tornarà a tenir ressò en mitjans de comunicació d’arreu del món. Hi ha més deper cobrir l’esdeveniment, entre periodistes, fotògrafs i tècnics. Destaca la participació de televisions nacionals, estatals i internacionals, com la, així com fotògrafs de les principals agències internacionals, com

