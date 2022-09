El popular científic Dani Jiménez, hospitalitzat per l'explosió a Girona

El popular divulgador científici el seu ajudant han hagut de ser hospitalitzats després de patir una explosió durant un experiment a Girona . Els fets s'han produït al pati interior de la, en el marc de laAlmenysde diversa consideració. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), de moment, en confirma nou "en estat lleu" i quatre ferits "de poca gravetat". Elshi han enviat cinc dotacions i també hi actuen unitats delsha activat elen estat d'alerta.El succés ha tingut lloc cap a tres quarts de vuit, durant uns experiments de, que ha estat traslladat "immediatament" a l'hospital, segons ha informat l'alcaldessa, Marta Madrenas, que ha desitjat "que es recuperi el més aviat possible". Tanmateix, ha assegurat que no hi ha risc químic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor