Mor Iñaki Larramendi, l'últim fundador d'ETA que quedava amb vida

El darrer fundador del grup terroristaque quedava amb vida,, ha mort aquest divendres. En va formar part entre els anys 1958, quan va participar en la reunió de formació, i el 1964, quan la va abandonar en sortir de la presó. Si bé, va continuar vinculat a la lluita independentista basca.En un dels primers actes de sabotatge d'ETA, el 1961, va fer descarrilar un tren que transportava soldats franquistes. L'acció no va sortir com pretenien i el comboi va poder recuperar el seu rumb. Per contra, va desembocar en una, en què la gran majoria d'etarres implicats, Larramendi entre ells, van serEn sortir de la presó de, Larramendi va decidir abandonar ETA, però va seguir molt vinculat a la societat basca. Sobretot, en el. No seria l'última vegada que estaria entre reixes, però sí l'última que ho faria en nom del grup terrorista.

