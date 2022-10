La #DGT NO notifica #multas por correo electrónico. Se notifican:

La(DGT) ha alertat d'una novaque la involucra. Es tracta de l'"estafa de la". Els usurpadors envien un correu notificant una sanció en què suplanten la identitat de l'organisme estatal per mirar de recollir les dades personals i financeres de lai perquè pagui en un dipòsit determinat."Lano notifica multes per, sinó per", ha recordat la DGT a través de les seves xarxes socials. A més, ha recordat que els canals que fa servir per enviar les infraccions són el correu postal o a través de la sevasi l'infractor està donat d'alta al sistema de notificacions electròniques Direcció Electrònica Vial (DEV).

