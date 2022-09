Taquilleres de Renfe es neguen a vendre els bitllets a un usuari per parlar en català

". Així ho denuncia la, en referència a un episodi succeït al municipi valencià de. Un usuari de la xarxa ferroviària afirma que, el mes d'agost, les treballadores de taquilla es van negar a vendre-li els bitllets perquè parlava en català. "", li van etzibar.Això, després d'un estira i arronsa per imposar-li la llengua espanyola, en què les treballadores van reiterar en repetides ocasions que no l'atendrien si no canviava l'idioma. Tot seguit, l'afectat va remetre una queixa formal alde Renfe que, lluny de condemnar els fets, va defensar les seves treballadores. "" va justificar.Tot i que la normativa en referència al dret a expressar-se en català alés clara, elva respondre que està "especialment sensibilitzada respecte de l'acompliment i el respecte de la", per a tot seguit excusar les treballadores adduint que "aquesta és una empresa d'àmbit estatal, on treballa personal d'altres comunitats autònomes".​No és la primera vegada que l'empresa incompleix amb el català. Per això, el delegat de Plataforma per la Llengua a la regió, Antoni Royo, ha remès una carta al gerent delde Renfe al País Valencià per denunciar que el cas suposa "undesconeixement de la normativa aplicable".

