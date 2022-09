Ibai Llanos no descarta quedar-se cec: «Encara no hi ha tractament»

és un dels streamers més exitosos de l'Estat, però hi ha un problema deque l'ha perseguit durant gairebé tota la seva vida i que cada cop sembla més perillós. Ja era conegut que el jove basc només comptava amb un 10% dea l'ull esquerre, però ara, tal com ell mateix ha explicat, l'afectació ha traspassat a l'ull dret i podria implicar que es quedi cec.Anteriorment, Ibai ja havia explicat que l'afectació a la vista va ser provocada per un herpes quan era petit : "El metge em va dir que podia tenir un efecte secundari i, pel que sembla, el que he tingut quan m'he fet gran ha estat la pèrdua del 70% de la vista a l'ull esquerre", va dir llavors, mentre que recentment ja li havia crescut fins al 90%.Al basc li va costar descobrir d'on li venia el problema. De fet, l'oculista li va arribar a dir que tenia"Si no hi veus d'un ull però tens la vista perfecta, significa que estàs perdent la vista probablement per alguna cosa que tens al cervell o per un problema que pots tenir a un altre lloc.no veure-hi d'un ull i que no sigui per un problema ocular", explicava en aquell moment.Ara, ha descobert que l'afectació ja ha passat a l'ull dret perquè un subscriptor li va recomanar anar al metge. Elsconsultats per l'streamer li han detallat que ara mateix no hi ha un tractament per reviure lesdelmalgrat que la investigació està en marxa i no es descarta una solució en els pròxims anys.A més, li segueixen fent proves per descobrir si realment l'afectació és per l'herpes o bé si és una cosa de. Si és un, la situació és molt perillosa, segons Ibai. Malgrat tot, el jove basc es mostra optimista: "No s'acaba el món, no es paralitza el temps, cada família és un món i cadascú té els seus problemes", afirma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor