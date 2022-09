WhatsApp deixa de funcionar en una cinquantena de mòbils

Nous canvis a. L'aplicació de missatgeria per excel·lència torna a renovar-se i, amb l'última actualització, deixa fora alguns dispositius que quedaran obsolets. Es tracta delsque tenen sistemes operatiuso anteriors, i delsamb sistemes operatius anteriors a l', com l'iOS 10 i 11.Per comprovar definitivament si el teu mòbil mantindrà Whatsapp, pots revisar la versió d'Android de la qual disposa fàcilment. S'ha d'anar als ajustos del dispositiu, i després a l'apartat d'"". Un cop dins, es veu de quin sistema operatiu concret es disposa.El mateix passa amb un iPhone. Cal anar a l'apartatdels ajustos del telèfon, i posteriorment seleccionar l'opció Informació, a dalt de tot. A dins, es pot veure la "", on s'indica exactament el sistema operatiu de l'aparell. D'aquesta manera, els dispositius més utilitzats -alguns encara ara- que perdran Whatsapp des d'aquest 30 de setembre són els següents.SE, 5 i 5S: Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2 i Galaxy Core.: LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD i 4X HD, y Optimus F3Q: Huawei Ascend G740, Ascend D Quad XL, Ascend Mate, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2.: Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S: ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 y Grand MemoOne Touch Evo 753 Platinuma820desire 500X2B15: Cink Five y DarknightF1W8

