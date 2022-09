Esfereïdora lesió a l'NFL: l'estrella dels Miami Dolphins pateix una commoció cerebral

Elés un dels esports amb major contacte de tot el planeta. Dècada rere dècada, les normes i els protocols de seguretat varien per intentar protegir els seus jugadors de lesions cerebrals en els xocs durant els enfrontaments. Tot i les proteccions i les noves regulacions (no es permet placar de certa manera o atacar el contrincant amb agressivitat innecessària), els accidents i les males formes a l'hora de defensar poden passar una mala jugada. I poden esdevenir en problemes molt greus.va paralitzar ahir a la nit el món de l'NFL (la lliga de futbol americà) en el partit entre elsL'estrella de l'equip de Florida, el quarterback, va ser derribat de molt males maneres per un rival. En la caiguda, el jugador de 24 anys va impactar la nuca contra el terrai li va provocar una commoció cerebral a l'acte. Diversos jugadors -companys i rivals- van cridar ràpidament els serveis mèdics en el moment que la realització mostrava com a Tagovailoa se li retorçaven els dits a causa de les convulsions pel cop.El jugador va ser retirat immediatament del camp, amb l'homenatge de tota la ciutat rival i l'acompanyament dels seus companys i contrincants. Ara per ara, el jugador dels Dolphins segueix ingressat sota observació hospitalària.contra aquells jugadors que cometin faltes agressives, innecessàries o brutes contra rivals arran de greus problemes de salut derivat dels mals cops.Dècades enrere, aquesta innecessària brutalitat va provocar malalties mentals molt greus que van acabar, en certs casos, amb suïcidis. El film(2015, Peter Landesman), protagonitzat per, explica com el neuropatòleg forensedescobreix les malalties que estan patint els exjugadors de futbol americà.

