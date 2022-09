Alerta per una família de virus en micos «preparada per contagiar la humanitat»

Una investigació de la, als Estats Units, publicada a la revista científicaha alarmat sobre una família de virus, ja endèmica en primats africans salvatges, que està "". Es tracta d'un tipus d'artervirus que causa símptomes mortals similars als de l'. Fins ara, no s'han registrat infeccions en humans i es desconeix quin seria el seu impacte en la salut de les persones.Els investigadors han cridat a la vigilància. "", han avisat. En aquest sentit, han demanat a la comunitat sanitària mundial que donin prioritat a la realització d'un estudi més ampli, que inclogui animals i persones, així com que es vigilin les poblacions humanes amb contacte estret amb els primats portadors. Alhora, però, han descartat una pandèmia imminent i han demanatEl virus hauria descobert accedir a les cèl·lules humanes, multiplicar-se i fugir de diversos mecanismes immunitaris. "", ha explicat l'autora principal de la investigació,, que fa 15 que investiga mostres de teixits d'animals salvatges de tot el món per explorar quins poden ser propensos a fer el salt en humans. Sawyer no pot assegurar si aquest serà el cas, però sí que n'hi haurà molts que ho faran.Les darreres dècades, un nombre cada vegada més gran d'artervirus han infectat persones. En són exemples el(SARS-CoV-9 el 2003, lael 2012 i el SARS-CoV-2, el virus de la, el 2020. El cas més important, però, és el del

