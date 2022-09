Demanen no consumir un embotit venut a Catalunya per presència de listèria

⚠️ Alerta por presencia de Listeria monocytogenes en morcilla (embutido de hígado).

🚫 No consumir

▶️Nombre del producto: EMBUTIDOS DE HÍGADO MORCILLA EL BOSQUE

▶️Marca: CHACINAS EL BOSQUE

▶️ Número de lote: 120922

📌https://t.co/yYH8q5vKBQ pic.twitter.com/oDadwZY8GV — AESAN (@AESAN_gob_es) September 30, 2022

Alerta alimentaria per un embotit distribuït en un establiment de la demarcació de. En concret, es tracta d'unsobre el qual l'(AESAN) ha alertat per la presència de. L'avís l'han donat les autoritats sanitàries d'Andalusia, però el producte també s'ha venut aEn concret, el producte està etiquetat com a "" i és de la marca. El lot afectat és el número 120922, amb una data de consum preferent de 12/03/2023. Malgrat que no hi ha cap cas notificat amb l'alerta, es recomana a les persones que tinguin el producte no consumir-lo i retornar-lo al punt de compra.A més, la informació s'ha traslladat a les autoritats competents de les autonomies, que ara procediran a ladels productes afectats dels canals de. En cas d'haver consumit el producte i presentar alguna mena de simptomatologia compatible amb la listeriosis es recomana visitar un. Els possibles símptomes poden ser

