D'«Aquí no hay quien viva» a caçador professional: el canvi radical d'un actor de la sèrie

Paco Fernández de la Cruz, en un programa de caça Foto: Iberalia TV

va marcar una època a la televisió. Per la sèrie d'Antena 3 van passar-hi desenes d'actors consagrats.aquests són alguns dels noms que protagonitzaven la mítica ficció. D'altres, però, no han tingut el mateix recorregut.Especialment divers ha estat el futur dels nens que apareixien a la sèrie. Un d'ells,va ser el protagonista en dos episodis (Érase una luna de miel i Érase un cirujano plástico). Interpretava el Chechu (també conegut com El Jupa), un delinqüent en potència adoptat per la mítica parella formada perque, en veure'l, se'l van intentar treure de sobre.Fernández ha aparegut posteriorment en pel·lícules com, Fuera de Carta o El espinazo del diablo, però no ha aconseguit enllaçar projectes d'una forma constant. Així, es va centrar en la seva gran passió des dels sis anys,, i va estudiar enginyeria forestal.Precisament amb la caça, Fernández, president de l'agrupació La Caza es Joven, ha tornat al panorama audiovisual. L'intèrpret és ambaixador de l'app, col·labora a la revistai presenta un espai a, una plataforma de streaming especialitzada en caça i pesca.

