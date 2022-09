La premsa especialitzada tria un vi blanc català com el millor de l'Estat

de la) ha obtingut 98 punts a lai s’ha posicionat com el millor vi blanc d’aquesta publicació, considerada una de les guies de vins de referència a l’Estat espanyol. El reconeixement l’ha recollit Miguel A. Torres, president del celler familiar, en l’acte de presentació de la guia 2022 celebrat a València.En la 12a edició, la Guia de Vins i Olis de la Sevi, dirigida per Salvador Manjón, ha comptat amb la participació dei trulls. De Milmanda 2018, el jurat en destaca especialment la fragància i equilibri i el descriu com un vi amb bona tensió i gran potencial d’envelliment.és l’únic vi blanc de la col·lecció Antologia Miguel Torres, que reuneix els cinc vins més emblemàtics de Família Torres. El va ideardesprés d’adquirir, l’any 1975, el Castell de Milmanda i les seves terres, a prop del, al terme municipal de Vimbodí. La Conca de Barberà li agradava “per les nits més fredes i els sòls argilosos, idonis per a la varietat chardonnay”, va comentar Miguel A. Torres en l’acte. La vinya de 15 hectàrees es va plantar l’any 1980 i cinc anys més tard naixia la primera anyada d’aquest vi, que “va tenir, des dels seus inicis, molt bona acollida als mercats”, va afirmar el president del celler.La finca de Milmanda està delimitada pels riusi protegida per la, que dota el clima d’un cert caràcter continental. L’any 2018 va ser un any fresc que va afavorir una maduració lenta i equilibrada del. En la seva elaboració, s’utilitzen llevats autòctons de la mateixa vinya, que ha seleccionat l’equip d’Innovació i coneixement de Família Torres, dirigit per Mireia Torres, dins del marc del projecte iniciat l’any 2013 per potenciar la biodiversitat de la vinya i dotar els vins de més singularitat.Milmanda 2018 també ha obtingut excel·lents puntuacions en les altres quatre guies vinícoles espanyoles de referència del 2022: 98 punts a la Guia, 97 punts a, 95 punts a la guiai 94 punts a la guia. En l’àmbit internacional, el crític americàli va atorgar 95 punts i el va incloure en el llistat dels 100 millors vins d’Espanya del 2021 (Top 100 Wines of Spain 2021).

