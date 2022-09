La neteja de la ciutat, el problema que ha inquietat més els barcelonins en el darrer any

Laés elque més haelsdurant el darrer any. Així se'n desprèn dels resultats de l'Enquesta de Serveis Municipals 2022 elaborada entre el febrer i el maig passat i que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest divendres, que reflecteixen una pujada de 5,5 punts, ja que elde la població ho situa com un dels. L'enquesta anual també ha detectat que laes consolida com elper als habitants de la capital després de quatre anys liderant el rànquing.Els dos maldecaps majoritaris van seguits de l'que, tot i que el preu del lloguer ha pujat un 10,3% el 2022 a Barcelona i un 6,6% durant el segon trimestre de l'any segons dades de l'Incasòl, queda relegat a la tercera posició amb un 6,7%. La(5,8%) i la(5,5%) són la quarta i cinquena preocupació per als barcelonins.Sobre la, la nota general baixa lleugerament fins a un, situant-se a nivells de l'any 2007, la més baixa dels últims 15 anys -a excepció del 2020, marcat per la pandèmia de la Covid-19. D'altra banda, eldels enquestats creuen que lai, per contra, només el 28,7% considera que ha anat a millor.Pel que fa a la, unde barcelonins, tot i la incertesa política i econòmica, tot i que la nota mitjana disminueix a un 5,7. La tendència negativa pel que fa al govern, però, no es veu reflectida en el cas dels executius català i espanyol, que sumen més aprovació que l'any anterior.Malgrat la millora de les percepcions ciutadanes,"si ho poguessin fer", una xifra que es repeteix respecte a l'any passat. El tinent d'alcaldia i regidor de Presidència, Pressupostos i Pla de Barris, Jordi Martí, ho vincula a l'efecte que va tenir el confinament del 2020 en una ciutat "de les més denses d'Europa".Pel que fa a la, que enguany se situa com el segon problema per als ciutadans, Martí ho atribueix al "" actual. Així, el regidor ha assegurat que quan hi ha sensació d'incertesa "i poca esperança", baixen les avaluacions que tenen a veure "amb la vida en comú". A més, també ha recordat que aquest 2022 l'Ajuntament hadel servei de neteja, implantat en dues fases -primavera i tardor-, i considera "habitual" que la puntuació baixi en aquests casos.Amb tot, i tenint en compte que alguns serveis han baixat la nota fins a nivells previs al 2015, Martí considera que elsobtinguts els permeten ser "". Ho ha dit remarcant que el context polític i econòmic "no acompanya" la gestió municipal i recordant que lessón "" que abans de la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor