Acord a tres bandes per construir 1.500 habitatges «assequibles» a l'arc metropolità

Raquel Sánchez explica el contingut de l'acord entre l'Arc Metropolità i el MITMA. Foto: Marta Casas

Els alcaldes i alcaldesses de l'Arc Metropolità amb la ministra d'Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Foto: Localpres

El ministeri de Transports, la Generalitat i l'Arc Metropolità han signat aquest divendres un protocol a Rubí per construiren els municipis que en formen part. En total, són nou: Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Martorell, Granollers, Mollet, Vilafranca del Penedès i Mataró.A l'acte, hi han estat presents els alcaldes i alcaldesses d'aquestes poblacions, el secretari d’Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat,, i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,. La dotació del ministeri en aquest acord serà de, mentre que la Generalitat i els ajuntaments posaran a disposició el sòl on s'ubicarien les promocions i informaran el Ministeri sobre el cost que implica construir els habitatges. Com han explicitat en l'acte de signatura del protocol, els habitatges es destinaran a famílies o unitats de convivència ambi s'edificaran de manera prioritària enSegons la ministra Sánchez, aquest és un dels assoliments del govern espanyol: "Revertir la greu crisi econòmica a què ens va abocar la crisi financera del 2008" tot establint "unes bases d'un nou model d'habitatge a l'Estat". En l'àmbit català, s'han subscriten el marc del Pla Estatal d'Habitatge per construir més de 1.100 habitatges de lloguer assequible. De fet, en els pròxims anys es preveu que es destininper continuar construint habitatge assequible a casa nostra.Per aquest pla, com ha precisat la titular de Transports, ja s'han destinat un total dei enguany es preveu fer una transferència de 17 milions més, un pressupost amb el qual es promourande lloguer assequible a la zona metropolitana, 3.600 a la ciutat de Barcelona, 650 dels quals ja estan en marxa.La ministra també ha fet referència al, amb el qual es podran rehabilitar de manera eficientment energèticaa diversos municipis de l'àrea metropolitana. D'aquest pla, que té una dotació d'uns 160 milions d'euros, ja se n'ha transferit la meitat. "Veníem d'un escenari previ en què la crisi financera del 2008 posava moltes dificultats, però hem revertit la situació, i continuem amb el compromís de construir habitatge, però també de rehabilitar-lo per aconseguir estalvi en les factures de les famílies i més en un context de crisi de preus". L'objectiu és "multiplicar per deu" les rehabilitacions a Espanya, ha detallat."Ja n'hi ha prou d'amb l'habitatge", ha conclòs la ministra, fent referència a la negociació de la futura Llei d'Habitatge, que abordarà el debat de l'habitatge públic i els preus del lloguer privat. "Aquest govern és aquí per donar respostes sensates i útils, que permetin donar garanties a la convivència i la seguretat dels barris", ha expressat amb relació a la modificació del. Sobre això ha assegurat que "protegirà els propietaris que veuen violentades les seves propietats davant les okupacions, amb K, que són il·legals ".

