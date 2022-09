Colau obre la porta a fer caure el pacte d'obrir botigues en festius si hi ha «grans incompliments»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha mostrat dubitativa amb un pacte aprovat pel seu govern municipal. En concret, sobre l'acord -amb comerciants i sindicats, també- que ha permès obrir en diumenges i festius a botigues de la zona cèntrica de Barcelona entre el 15 de maig i el 15 de setembre. Davant la denúncia del regidor Jordi Castellana, d'ERC, quei ha protestat perquè "només han obert grans marques, grans magatzems i centres comercials". Davant d'aquests apunts, i d'altres assenyalaments de vulneracions dels pactes per part de treballadors, Colau ha obert la porta perquè caigui l'actual pacte d'obertura comercial. "o si parts que abans impulsaven aquest acord ja no estan contentes,, s'ha posicionat.Igualment, d'entrada l'alcaldessa ha expressat que des del primer moment i fins ara ha tingut "dubtes" respecte a aquest pla d'ampliació dels horaris comercials. En aquest cas, ha demanat esperar a la comissió de seguiment que es preveu produir-se aviat, i de la qual formaran part totes les parts implicades per fer valoracions definitives i fer una anàlisi curosa de quants llocs de treball s'han generat o quines vulneracions s'han produït.La postura de la líder de Barcelona en Comú ha evitat ser explícita, però ha donat un petit espai a les crítiques que durant els darrers mesos s'han fet sentir als carrers de Barcelona, on hi ha hagut diverses mobilitzacions per assenyalar elsi que fins ara l'Ajuntament havia evitat valorar.Des del principi de l'aplicació de l'acord, algunes de les treballadores de grans marques comercials apuntaven quepactat com a condició sine qua non per tirar endavant l'acord per treballar els festius i que no es compensaven els dies treballats com estava marcat. Més tard,i va assenyalar a alguns dels grans establiments per no ajustar-se a la normativa. Finalment, a principis de setembre, el sindicat va reconèixer que havia "fallat" als seus afiliats i va anunciar que no donaria suport perquè aquest acord es renovés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor