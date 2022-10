«Mai hauria imaginat que allò podia passar»: així es va viure l'1-O a l'escola on havia de votar Forcadell

"Mentre gravava em saltaven les llàgrimes"

"Havíem de protegir les urnes"

"Vaig passar el cap de setmana a l'escola i em vaig perdre l'assalt"

Desenes de persones van passar la nit al gimnàs de l'escola Nostra Llar de Sabadell. Foto: Jordi Tristany

"Va ser com unes colònies"

PER QUÈ LA POLICIA VA ACTUAR A L'ESCOLA NOSTRA LLAR?



En aquest històric judici La pregunta, oficialment, no té resposta concreta . En el judici del procés, l'exsecretari d'Estat de Seguretat José Antonio Nieto va declarar que no va haver-hi "cap ordre de retirada" i "es van fer les actuacions que estaven previstes". El coronel de la Guàrdia Civil i coordinador de l'operatiu de l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, va espolsar-se responsabilitats i va dir que era "el cap de la unitat d'intervenció el que, coneixedor d'aquesta demarcació, havia de fer l'estudi i definir, en funció dels criteris d'eficàcia que marcava la instrucció 4/2017, quins eren els locals que considerava més idonis per intervenir".En aquest històric judici es va mencionar l'Escola Nostra Llar , amb el testimoni de l'inspector de la Policia Nacional que va redactar l'informe d'actuació, en el qual relatava el que van trobar. El que està clar és que aquell col·legi era on havia de votar Forcadell, perquè en d'altres comeses electorals és el que té assignat. També va haver-hi presència policial a Sant Julià de Ramis, on, presumiblement, havia d'anar l'expresident Carles Puigdemont. Les dues persones, institucionalment, més importants en aquell 1 d'octubre de 2017.

Eren les nou punt, l'hora d'obrir els col·legis electorals. A l', on havia de votar l'aleshores presidenta del Parlament,, la, que feia hores que era allà per defensar les escoles, es va. Una columna d'antiavalots de la policia espanyola procedent de la Ronda Ponent va enfilar el carrer Calderón per. Com es va viure i com es recorda, aquell assalt policial?"Vam arribar cap a les set del matí i hi havia un", recorda Norma Vidal, que per aquella època era redactora de territori de l'Agència Catalana de Notícies, i li havien encarregat fer un reportatge de color sobreAl Nostra Llar, a més, hi votava la Forcadell. Els nervis es notaven a l'ambient, però ningú s'imaginava el que acabaria passant. Quan van començar les càrregues, Vidal recorda que va ser "colpidor"., i en algun moment es veu al vídeo, perquè tremolava", explica. Més enllà de ser periodista, té un vincle amb l'escola: el seu fill gran, que aleshores tenia cinc anys, n'era alumne. "Mai hauria imaginat que podia passar allò", confessa. Ella era davant de la porta per gravar com obrien, i de sobre va arribar la policia. "Vaig sortir corrents i em vaig enfilar a una grua que hi havia davant de l'escola. Ho vaig gravar tot", recorda.Curiosament, instants abans que es trobés amb els antiavalots, el seu sogre li va dir que marxés del lloc, perquè ja veia imatges per la televisió de què estava passant en altres punts. Des de la posició privilegiada, Vidal va poder enregistrar tota l'actuació. "Les imatges es movien molt", recorda. Al costat hi tenia una fotògrafa de l'Ara, i les duesA l'Escola Nostra Llar s'havia planificat, al llarg del cap de setmana, el que es va batejar com. "No van tancar el centre perquè hi havia gent que es va quedar a sopar i a dormir", justificava Joan Esteve, un dels implicats en el dispositiu al col·legi les portes obertes en un reportatge de. Repassava els moments abans d'obrir: "Estàvem ja a punt de girar la clau quan. No sabíem què passava i, de sobte, vam veure aparèixer cinc, deu, vint, trenta agents de la policia". Però una cosa tenien clara:”.Des de l'altra banda, amb la separació del vidre, Esteve va veure com. "Tinc gravada una imatge d', i just en aquell moment el que coordinava l'operatiu, que anava a cara descoberta,i li va dir que no carregués", apuntava. Quan els policies colpejaven la porta els votants van, però no va servir de res. "No ens miraven.", recorda Esteve.En Sergi va ser un dels quedes de divendres i per tot el cap de setmana al centre educatiu. S'hi va passar dues nits, la primera amb el seu fill, que aleshores tenia cinc anys. La segona nit el va deixar a casa. Era un, recorda, tot i que admet que li va fer "perdre's. Poques hores abans, a les cinc de la matinada, es va llevar per anar a altres escoles "més buides", perquè"Les càrregues em van enganxar de camí entre una escola i una altra".Es van repartir matalassos pel gimnàs, on van acampar. En Sergi compara l'ambient com "una, amb activitats i gent rient i fent broma". Reconeix que va dormir "tranquil". La segona nit, de dissabte a diumenge, poques hores abans de la votació,, però va marxar. "Va ser una setmana complicada, no tothom ho tenia tan clar com per muntar tota una agenda d'actes, però em sento orgullós d' haver-me implicat en aquell", explica.També recalca el caràcter "transversal" i que va ser "un, de la gent". "Mai havia viscut una cosa així i", admet. Per això, lamenta que "passés el que va passar", cosa que "ningú s'imaginava" amb els antidisturbis trencant l'accés al centre.La imatge de l'escola era "festiva", descriuen en Francesc i la Mònica, que hi van passar una nit amb els dos fills. "Vam dur un projector i, la gent amb els sacs i acampant, però". No van allargar la seva estada, perquè una de les criatures va agafar faringitis i el van dur a l'hospital precisament poques hores abans que arribés la policia espanyola.

