Barcelona intentarà corregir la manca de llibreries a 25 barris amb nous lloguers socials

El govern de l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a ampliar el programa "Baixos de protecció oficial" amb una nova línia pressupostària per adquirir locals comercials per posar-los al servei de. Sobretot, per revertir l'existència desense cap botiga especialitzada en literatura. Ho ha demanat el grup d'Esquerra Republicana en forma de prec al consell plenari de la ciutat, i l'executiu de comuns i PSC ho ha acceptat, després de reivindicar aquestes botigues com un "servei essencial". Així ho ha expressat el tinent d'alcaldia de Cultura,, que ha reconegut quei per tant seguiran ampliant els recursos destinats a aquesta tasca per protegir el petit comerç de la ciutat.La regidora d'Esquerra Republicana que s'ha encarregat de presentar el prec, Gemma Sendra, ha reivindicat que el dèficit de llibreries en algunes zones necessita la intervenció de l'administració. En especial, davant de greuges com. En aquest sentit, també ha mencionat que hi ha zones especialment castigades, sobretot a. De fet, 14 dels 25 barris sense llibreria pertanyen a un d'aquests dos districtes. En canvi, només al barri de la Dreta de l'Eixample es compten fins a 49 llibreries, segons un estudi elaborat per ERC.La petició és un compromís sense necessitat de pressionar en els detalls, ha aclarit la regidora republicana., ha apuntat. Fet que ha facilitat la postura positiva de Jordi Martí, que l'únic matís que ha introduït és que l'actual convocatòria del programa de "Baixos de protecció oficial" ja contempla una línia que té en compte el gruix dels projectes culturals, sense especificar-ho en les llibreries però incloent-les com a beneficiàries.Amb aquesta mesura, es preveu que hi hagi una distribució més equitativa de les llibreries a la ciutat. Especialment, després que els darrers 20 anys "l'especulació immobiliària" hagi afavorit "un degoteig de tancament de llibreries", assenyala l'informe dels republicans que ha conduït a la seva petició. Un tipus de negoci que juga "un paper fonamental", especialment a les zones amb pocs recursos culturals, remarquen els republicans.

