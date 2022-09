L'Ajuntament de Barcelona obrirà a la ciutadania 55 patis escolars durant els festius

per NacióDigital,

L'Ajuntament de Barcelona obrirà a partir d'aquest dissabteper a oferir-los com adurant elsi els períodes de, en horari extraescolar, ha informat el consistori en un comunicat.El programa Patis Escolars Oberts, impulsat en col·laboració amb el Consorci d'Educació de la capital catalana, els districtes de la ciutat i entitats educatives i socials, comptarà amb el suport deque faranLa iniciativa vol "optimitzar l'ús dels centres escolars per a potenciar el vessant educatiu i social d'aquests espais", oferint-lo a les famílies, a nens i adolescents per a un ús col·lectiu i activitats en un entorn segur i de proximitat.Patis Oberts, però arran de la pandèmia de Covid, es va aturar i ara es reprèn en plena normalitat.

