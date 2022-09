Tens aquest cotxe? Detecten un error de seguretat que pot posar en perill la vida del conductor

a tot l'estat espanyol es poden veure afectats per un error de fabricació de dos models de vehicle que pot suposar un veritable perill de seguretat en cas d'accident o d'una frenada molt brusca. Lha posat en alerta un error d'una reixeta de separació del maleter que connecta amb els seients del cotxe. Segons explica l'OCU , en cas d'un accident, tots els objectes que hi ha a darrere del vehicle podrien sortir projectats cap endavant.Tots elsfabricats entre el 31 de juliol de 2020 i el 4 de juny de 2022. A més, també tenen aquest error tots elsfabricats entre el 22 d'octubre de 2022 i el 18 de juny de 2022. Això podria afectar desenes de milers de cotxes a tot el territori espanyol, amb molts més arreu d'Europa. L'OCU ha assegurat en el seu comunicat que els fabricants començaran a posar-se en contacte amb tots els propietaris d'ambdós models per fer una reparació gratuïta i ràpida. Ara bé, l'entitat ha explicat que per evitar qualsevol mena de malentès, d'espera innecessària i de risc d'accident cal trucar als serveis d'atenció al client de totes dues marques.

