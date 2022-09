El preu d'un pàrquing a Barcelona escandalitza Òscar Dalmau: «Víctima d'un atracament»

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

A l'hora de pagar, ahi acostumen a haver sorpreses. Si a la capital catalana ja gairebé tot és més car de per si -sense anar més lluny, pel que fa als lloguers-, en algunes ocasions hi haque són encara més desmesurats i agafen a contrapeu els consumidors.Una situació similar és la que ha viscutEl popular presentador de La Competència de RAC1 ha denunciat a Twitter, amb ironia, el preu d'un pàrquing de Barcelona: "Acabo de ser", ha exclamat en una piulada en la qual ha etiquetat els Mossos d'Esquadra.El pàrquing en qüestió es troba al carrer Calvet i el preu és realment elevat:. Sembla ser que el presentador no és el primer que es troba amb el mateix: el negoci té una valoració mitjana d'1,1 (el mínim és 1) a Google.

