Aquests són els canvis en el cotxe que et faran tornar a passar la ITV

Laés unaque tots els vehicles -menys els de rènting- han de passar per comprovar la seva seguretat i correcte funcionament. Depenent de l'antiguitat de l'automòbil, s'haurà de pensar en més o menys temps. No obstant això, si fem algun canvi en el vehicle que influeixi en la seguretat, s'ha de tornar a passar la prova. En cas que no ho fem, tal com passa amb la inspecció regular, ens enfrontem a una multa que pot arribar als 500 euros si ens enxampen.A continuació, t'expliquem quins són els canvis que l'AECA-ITV considera com a "" i que et poden fer passar de nou l'examen.Per canviar el color de l'automòbil o afegir-hi una baca no hem de tornar a passar la ITV perquè aquests, com altres, són elements que només modifiquen l'estètica del vehicle, no la seva seguretat. En canvi, si fem algun d'aquests canvisinstal·lar pneumàtics no equivalents, modificar l'altura del vehicle manipulant i canviant la suspensió, substituir elements de la carrosseria com el para-xocs davanter o el capó (per raons de seguretat en cas d'accident de trànsit), modificar la central del motor, canviar els fars o alguns dels elements del sistema d'il·luminació, instal·lar un ganxo per afegir remolc al vehicle, etc. En aquest darrer cas, però, quan es tregui, no caldrà tornar a passar la prova.A més a més, també és important recordar quefins que es resolgui la situació. La ITV és una prova essencial no només per als conductors, també per a tots els usuaris de les carreteres i vies urbanes.

