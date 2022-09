Crítiques per la forma de portar un senglar mort per una carretera catalana

Un furgón de conservación de carreteras arrastra a un jabalí muerto por la vía atado con una cuerda



📹 Cervelló, Barcelona pic.twitter.com/yxu3KqTvd5 — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 30, 2022

La forma de portar unper una carretera catalana ha generat crítiques a les xarxes socials. En les imatges, gravades a, al, es veu com una furgoneta de conservació de carreteres porta l'animal lligat a unai arrossegant-se perEl vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i ja ha superat les 52.000 visites. Molts dels comentaris es pregunten si no hi havia una manera "menys" de transportar el cadàver de l'animal mentre que altres creuen que la furgoneta no estava adaptada o que elno portava l'equipatge necessari per portar l'animal dins el vehicle. Algun usuari també ha explicat que aquests animals salvatges porten moltsperillosos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor