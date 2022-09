El TSJC manté el judici de la mesa malgrat els dubtes de la Fiscalia sobre la composició del tribunal

El(TSJC) s'enroca i manté el judici a laper la setmana vinent, malgrat que hi ha pendent de resoldre un escrit de la Fiscalia que qüestiona la composició del tribunal que ha de jutjar. Les defenses van demanar dijous la suspensió de la vista oral, prevista pels, una petició a la qual s'hi ha sumat també l'acusació particular de Vox, peròencara no s'ha admès a tràmit i que els advocats no han invocat "cap causa legal" per suspendre la vista.Les defenses tenensobre l'incident de nul·litat presentat per la Fiscalia contra la decisió del tribunal d'apartar el magistratper manca d'imparcialitat. En cas d'acceptar-se aquesta petició de la Fiscalia, això suposaria un canvi en la composició del tribunal. El problema que plantegen els acusats és que la vista oral està prevista per la setmana vinent i, per tant, serien jutjats abans de resoldre aquesta qüestió plantejada pel ministeri fiscal. Si la sala accepta restituir Ramos, ja hi hauria hagut el judici, que s'hauria de repetir amb el nou tribunal. Això van argumentar en els escrits plantejats dijous, però el tribunal no ho ha acceptat.El procediment ja ha estat complex pels diversos recursos que s'han anat interposant i pels incidents de recusació contra el tribunal que, en un principi, havia de jutjar la causa. Les defenses, especialment Costa, han aconseguit apartar el president,, i el magistrat Ramos, i no sense dificultats el TSJC ha pogut trobar els membres necessaris per celebrar el judici. El tercer nom per completar el tribunal, en substitució de Ramos, és Francisco Segura. La Fiscalia, però, ha decidit ara mirar de bloquejar aquesta darrera recusació, la de Ramos, i intentar que torni a formar part del tribunal. Amb la decisió d'avui del tribunal, la vista oral podria començar sense que s'hagi exhaurit el termini de les defenses per presentar al·legacions a la petició del fiscal.Paral·lelament, una de les incògnites del judici és què farà Josep Costa. L'exvicepresident de Juntsel dia del judici -sigui dimecres vinent o quan hi hagi nova data-, cosa que podria dificultar la celebració de la vista oral. Costa és acusat i, alhora, es defensa a si mateix. Això fa que, com a acusat, pugui no assistir al seu judici, però un judici no es pot celebrar si no hi és un dels advocats. Arribat el cas, una opció és la suspensió de la vista oral, però el tribunal també podria optar per jutjar primer Torrent, Campdepadrós i Delgado, i més endavant, Costa.

