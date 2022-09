Així es veu «Venus», la nova pel·lícula de Jaume Balagueró i Ester Expósito que inaugurarà Sitges 2022

Elescalfa motors per a rebre milers de fans del fantàstic, la ciència-ficció i l'horror en una de les edicions més especials dels últims anys. Adeu a la pandèmia i adeu a les restriccions a dins de les sales. El certamen té preparada tota una bateria de propostes cinematogràfiques de categoria, amb visites de renom i altres sorpreses. Ara bé, un dels focus sempre se situen en la pel·lícula inaugural del Festival de Sitges, que sol ser el termòmetre que marca la temperatura dels primers dies. Aquest any torna un dels fills predilectes de la mostra:El català (responsable de la mítica saga) obrirà el festival amb una proposta de terror situada en uns apartaments maleïts als afores de Madrid. Un dels grans reclams per al públic i per a la crítica és el protagonisme d', coneguda per la sèrie adolescenti la seva immensa fama a les xarxes socials. L'actriu de 22 anys deixa enrere la seva carrera a la plataforma Netflix per endinsar-se en la primera producció que ha fet mai en el gènere de l'horror i el fantàstic.En la darrera roda de premsa per presentar les últimes novetats de la mostra cinema fantàstic, de terror i ciència-ficció que se celebrarà al municipi del Garraf entre els dies 6 i 16 d'octubre. L'especialista en efectes especials i maquillatgerebrà el Gran Premi Honorífic del certamen, com a última novetat institucional del festival. Els responsables de la mostra de cinema de Sitges també han anunciat aquest dimecres que visitaran Sitges l’actor, conegut per posar-se en la pell de Freddy Krueger; l’oscaritzat cineasta francès, l'actor recentment reconegut amb un premi Emmy pel seu paper a

