La UE aprova reduir el consum elèctric un 5% en hores punta per rebaixar la factura de la llum

Els(UE) han tancat aquest divendres un acord per tirar endavant el primer paquet deurgents permarcar un. Es tracta de laa la crisi per l'augment del preu de l'energia. Abans, els 27 ja havien pactat una reducció voluntària del 15% del consum de gas i omplir els dipòsits amb vista a l'hivern. L'emmagatzematge es troba ja en el 88,17%.El paquet inclou ladel 5% en hores punta i d'un 10% total, així com undel 33% alsextraordinaris de lesi la fixació d'unde 180 euros per MWh a les-nuclear, renovables i lignit-, que produeixen amb baixos costos de producció i que poden aprofitar la situació actual per assolir grans beneficis. ​La reducció de la demanda energètica serài elextraordinaris fins al. Es preveu que la regulació s'adopti de manera formal a principis d'octubre perquè entri immediatament en vigor.Per fer la reducció de la demanda acordada pels 27, els estats hauran d'de les seves hores punta entre l'1 de desembre i el 31 de març del 2023 en les quals. Seran els estats també els que hauran de decidir les mesures a aplicar per assolir aquests objectius. Els 27 també seran els encarregats de definir les mesures per recaptar i redistribuir els beneficis extra de les energètiques cap als consumidors. La mesura inclou una "certa flexibilitat" per adaptar-la a les circumstàncies de cada estat. Per exemple, inclou la possibilitat de fixar un límit més alt als ingressos i de diferenciar entre tecnologies, entre d'altres.Pel que fa a lels titulars d'Energia han acordat que siguii que es calculi sobre elsimposables que siguinsuperiors als de la mitjana des del 2018. Aquest nou gravamen serà compatible amb d'altres que ja apliquin els estats membre, que també poden mantenir impostos que siguin equivalents al pactat a nivell europeu. Aquestes mesures, que l'acord apunta que són", s'aplicaranUna de les qüestions que es manté sobre la taula, però sense previsió d'acord immediat, és el topall al preu del gas. 15 estats membres, entre els quals hi ha Espanya, França i Itàlia, demanen establir un límit, però Brussel·les rebutja per ara aquesta opció i únicament defensa fixar un topall a les importacions de gas rus. També s'oposen al topall al preu del gas Alemanya, els Països Baixos, nòrdics i Àustria.La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica del govern espanyol,, ha titllat de "" que la Comissió Europeaaposti per. A l'arribada a la reunió extraordinària de ministres d'Energia a Brussel·les, Ribera ha afirmat que "els termes en què la Comissió Europea està fent les propostes avui fan curt en comparació amb el que Europa necessita". La ministra ha admès que el límit al preu del gas és "un" que genera divisió entre els 27 i ha subratllat laque el bloc comunitariaquesta qüestió per trobar-ne una "orientació".

